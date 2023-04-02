Омский «Авангард» потерпел поражение в первом матче финала Востока с «Ак Барсом»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

В субботу, 1 апреля, омский «Авангард» провел первый матч с «Ак Барсом» в рамках финала Восточной конференции КХЛ. Игра на льду «ТатНефть Арены» в Казани завершилась победой хозяев в овертайме — 3:2.

Счет в матче в первом периоде открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий. Во втором периоде хоккеист удвоил преимущество команды.

В третьем периоде «Авангарду» удалось сравнять счет благодаря «дублю» Корбэна Найта. Исход игры решился в овертайме: Кирилл Панюков забил гол в ворота омичей и принес победу «Ак Барсу». Таким образом, счет в серии до четырех побед — 1:0 в пользу казанцев.

Напомним, следующий матч серии пройдет в понедельник, 3 апреля, в Казани.

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