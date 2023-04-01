Зарплата омичей за год выросла на 6,5 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
На 6,5 тысяч рублей за год выросла зарплата омичей. Такие данные приводят аналитики Омскстата.
Динамика среднемесячной номинальной начисленной зарплаты пошла в верх и составила на период января 2023 года 46 649 рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022-го составил 16%.
Между тем, реальная начисленная заработная плата выросла на 5,4%.
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