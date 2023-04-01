Врио губернатора Омской области Хоценко сказал, что субботы для кабмина будут рабочими

Фото: телеграм-канал «Хоценко о важном»

Все субботы для регионального кабинета министров будут рабочими. Об этом заявил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

С таким распоряжением он выступил в рамках первого совещание с кабмином, которое прошло 1 апреля. Теперь чиновники по субботам будет ездить на стройки, а также участвовать в рабочих совещаниях.

- По субботам будем работать, - цитирует Хоменко «Новый Омск».

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