Омские парки запустят аттракционы с 1 апреля

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 апреля в Омске запустят аттракционы. Об этом сообщили в пресс-службе администрация городских парков.

Покататься на каруселях можно в Советском парке и в парке 30-летия ВЛКСМ. Все объекты развлечений будут работать в соответствии с графиком.

Отмечается, что начало работы аттракционов связано с теплой погоды, которая установилась на территории региона в апреле.

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