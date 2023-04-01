Омские парки запустят аттракционы с 1 апреля

Фото: Иван МАКЕЕВ
С 1 апреля в Омске запустят аттракционы. Об этом сообщили в пресс-службе администрация городских парков.
Покататься на каруселях можно в Советском парке и в парке 30-летия ВЛКСМ. Все объекты развлечений будут работать в соответствии с графиком.
Отмечается, что начало работы аттракционов связано с теплой погоды, которая установилась на территории региона в апреле.
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