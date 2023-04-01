Омичи останутся без воды в начале апреля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале апреля без воды останутся жители сразу трех кругов Омска. Об этом сообщает Омскводоканал.

С 3 по 5 апреля подача ресурса будет приостановлена в Центральном, Советском и Кировском округах.

В понедельник с 11:00 до 19:00 воды не будет в домах № 91 по улицам Рабиновича, 3 Чернышевского, 147 и Яковлева.

Также под отключение попадают следующие адреса:

- Герцена, 34, 36;

- Рабиновича, 108/1, 108;

- Чернышевского, 2/8, 4;

- Гусарова, 33, к. 8; 33, к. 10; 33.

Во вторник с 10:00 до 15:00 воду отключат:

- Нефтезаводская, 50, 50а, 50/1.

- 1-я Заводская, 19, 21, 21/2, 31а, 23, 23а, 23/3, 25/5, 25, 14.

В среду с 2:00 до 23:00 воды не будет:

- мкр. Входной, 101, 32/1, 32/2, 32/3, 13/3, 10б, 19/1, 23/1, 29/1, 22/2, 1/1, 22/1, 3/2, 19а, 3, 100, 9/2, 18/2, 99;

- мкр. Челябинская, 2;

- мкр. Котельная «Октан»;

- коттеджный поселок мкр. Входной, ст. Пламя;

- поселок Северный, Северный1 +ВРК;

- поселок Приветное, улицы Лесная и Дружбы;

- село Лузино, Транспортная, 19;

- Микрорайон 2888км, № 4, 5, 6, 7, 8;

- ВРК-2884км;

- поселок Петровка;

- Жилые дома ПМС-22 № 4, 5, 6, 7, 8.

Для районов, попавших под ремонтные работы, будет организован подвоз воды.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru