Омичи останутся без воды в начале апреля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В начале апреля без воды останутся жители сразу трех кругов Омска. Об этом сообщает Омскводоканал.
С 3 по 5 апреля подача ресурса будет приостановлена в Центральном, Советском и Кировском округах.
В понедельник с 11:00 до 19:00 воды не будет в домах № 91 по улицам Рабиновича, 3 Чернышевского, 147 и Яковлева.
Также под отключение попадают следующие адреса:
- Герцена, 34, 36;
- Рабиновича, 108/1, 108;
- Чернышевского, 2/8, 4;
- Гусарова, 33, к. 8; 33, к. 10; 33.
Во вторник с 10:00 до 15:00 воду отключат:
- Нефтезаводская, 50, 50а, 50/1.
- 1-я Заводская, 19, 21, 21/2, 31а, 23, 23а, 23/3, 25/5, 25, 14.
В среду с 2:00 до 23:00 воды не будет:
- мкр. Входной, 101, 32/1, 32/2, 32/3, 13/3, 10б, 19/1, 23/1, 29/1, 22/2, 1/1, 22/1, 3/2, 19а, 3, 100, 9/2, 18/2, 99;
- мкр. Челябинская, 2;
- мкр. Котельная «Октан»;
- коттеджный поселок мкр. Входной, ст. Пламя;
- поселок Северный, Северный1 +ВРК;
- поселок Приветное, улицы Лесная и Дружбы;
- село Лузино, Транспортная, 19;
- Микрорайон 2888км, № 4, 5, 6, 7, 8;
- ВРК-2884км;
- поселок Петровка;
- Жилые дома ПМС-22 № 4, 5, 6, 7, 8.
Для районов, попавших под ремонтные работы, будет организован подвоз воды.
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