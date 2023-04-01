Первые полыньи появились на водоемах, расположенных на территории Омска

Фото: Мария ЛЕНЦ
На территории водоемов Омска появились первые полыньи. Об этом сообщают очевидцы. А вот синоптики назвали примерные даты начала ледохода.
По предварительным данным, лёд должен тронуться на Иртыше и Омске через 10-20 дней, то есть, примерно, в середине апреля.
— Появились первые весенние ледовые явления на участке Иртыша от Татарки до Тары, а также на Оми. В районе Омска появились полыньи. В этом году ледоход на реках Омской области ожидается во второй декаде апреля, — заявила начальник Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталия Криворучко.
Напомним, Росгидрометцентр спрогнозировал теплый прель 2023 года.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru