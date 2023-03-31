Виталий Хоценко: президент поставил задачу разработать план по развитию Омской области на 5 лет

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Сегодня вечером, 31 марта, в здании правительства Омской области прошло торжественное знакомство с новым врио губернатора Виталием Хоценко. Его представил глава СФО Анатолий Серышев.

— Президент поставил задачу подготовить предложения по развитию региона на ближайшую перспективу — до пяти лет. Будем формировать это планы, — рассказал Хоценко о планах по развитию Омской области.

Новый глава региона отметил, что польщен доверием, оказанным президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, до назначения врио губернатора Хоценко занимал пост председателя правительства Донецкой народной республки.

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