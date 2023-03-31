В Омской области сегодня закрыли все ледовые переправы

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Омской области сегодня, 31 марта, закрыли последние четыре действующие ледовые переправы. Они были расположены в Усть-Ишимском и Тевризском районах.

Напомним, в зимне-весенний период 2022 – 2023 годов в Омской области действовали девять ледовых дорог через Иртыш с грузоподъемностью от 3 до 25 тонн. Самая первая переправа была открыта 2 декабря 2022 года.

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