Врио губернатора Виталий Хоценко прилетел в Омск

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.
Сегодня днем, 31 марта, врио губернатора Виталий Хоценко прибыл в Омск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-секретаря главы региона.
В Омск Хоценко прилетел не один, а вместе с экс-губернатором Александром Бурковым.
Напомним, сегодня в 18:30 состоится торжественная церемония представления врио губернатора Омской области.
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