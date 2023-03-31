Врио губернатора Виталий Хоценко прилетел в Омск

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

Сегодня днем, 31 марта, врио губернатора Виталий Хоценко прибыл в Омск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-секретаря главы региона.

В Омск Хоценко прилетел не один, а вместе с экс-губернатором Александром Бурковым.

Напомним, сегодня в 18:30 состоится торжественная церемония представления врио губернатора Омской области.

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