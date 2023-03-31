Экс-губернатор Леонид Полежаев прокомментировал назначение нового главы региона Хоценко

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Назначение нового главы региона Хоценко прокомментировал экс-губеранатор Леонид Полежаев. Об этом рассказывает «Город55».

— Я впервые об этом слышу, — признался экс-губернатор. — Я сейчас в деревне, телевизор не смотрю, поэтому ничего не знаю. Пока не могу прокомментировать, - ответил политик.

Напомним, 29 марта президент Владимир Путин подписал Указ «о назначении врио губернатора Омской области». Руководить сибирским городом на Иртыше временно будет бывший глава правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

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