Сергей Шелест рассказал о предстоящем ремонте дорог в Омске

Фото: Иван МАКЕЕВ

О предстоящем ремонте дорог в Омске в своем телеграм-канале рассказал мэр Сергей Шелест.

По словам градоначальника, работы на 13 объектах, к которым должны были приступить в 2023 году, уже начали в 2022-ом. Ремонт по улицам Партизанская, Перелета и Шаронова закончили минувшей осенью. На еще 10-ти продолжат в ближайшее время.

Что касается следующего года, то торги запланированы на май – после того, как пройдет отбор в региональном минстрое. В приоритетный перечень включены участки следующий улиц: Коммунальная, Маяковского, 6-я Шинная, 60 лет Победы, Волочаевская, Омская, Заозерная.

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