Врио губернатора Омской области Хоценко вылетел в Омск вместе с Александром Бурковым

Фото: телеграм-канал «Хоценко о важном»

Вместе с Александром Бурковым в Омск вылетел назначенный врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Видеообращение новый руководитель опубликовал в свое телеграм-канале.

- Добрый день, дорогие омичи! С Александром Леонидовичем вылетаем в город Омск. Скоро будем дома, - обратился Хоценко.

Напомним, что 29 марта президент Владимир Путин подписал Указ «о назначении врио губернатора Омской области». Руководить сибирским городом на Иртыше временно будет бывший галва правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

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