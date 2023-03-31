Из Омской области в третьи страны отправлены сыры, сухое молоко и цисты артемии

С начала года крупнейшими экспортерами Омской области (АО «Любинский молочноконсервный комбинат», ООО «Ястро-Переработка», ООО «К-Ником») под контролем специалистов омского Россельхознадзора осуществлен вывоз в третьи страны более 38 тонн сухого молока, сыров и сырных продуктов, а также 15 тонн сухих цист артемии.

Кроме того, наблюдается активное перемещение с территории Омской области животных-компаньонов в такие страны как Турция, Грузия, Германия, Болгария, Израиль, Таиланд, Сербия, Италия, Аргентина, Мексика и другие.

Так, в течение трех последних месяцев для некоммерческих целей специалистами Управления оформлены ветеринарные сертификаты для перевозки 32 голов домашних и декоративных животных (собаки, кошки, декоративные кролики).

Оформление экспортных грузов проводится в соответствии с требованиями законодательства ЕАЭС и страны-импортера. Все предприятия участвуют в ежегодном государственном ветеринарном лабораторном мониторинге, основная цель которого- исследование продукции животного происхождения на всех этапах ее оборота для подтверждения безопасности и отсутствия болезней, общих для человека и животных.

Для сведения. На сегодняшний день в Реестр экспортеров включено 431 омское предприятие, связанное с оборотом товаров животного происхождения и кормов. Список включает также предприятия, экспортирующие растительную продукцию (зерно) в Китай на пищевые цели.

Кроме того, в Реестр предприятий Таможенного союза включено 188 омских организаций.

Во всех случаях хозяйствующие субъекты успешно прошли аттестацию на соответствие нормам международного ветеринарного законодательства, ветеринарным требованиям стран-импортеров и законодательства ЕАЭС (Турция, Монголия, Китай, страны Таможенного союза).