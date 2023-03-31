В Омской области объявлено 7 предостережений за реализацию несуществующих сортов семян

В марте 2023 года специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области проведены выездные обследования торговых точек, реализующих пакетированные семена овощных и цветочных культур.

По результатам мероприятий выявлены семена овощных культур, сорта которых не включены в государственный реестр селекционных достижений (Госреестр), допущенных к использованию.

Так, например, омским дачникам и садоводам предлагались томаты «Сердцеедка», «Жрица», «Жаркие угли», «Любимые гиганты», «Король Сибири», «Янтарный толстячок», «Подсинское судо», «Калинка — малинка», горох «Сладкое детство», капуста белокочанная «Везучий», капуста листовая «Рубин» и капуста кольраби «Венская голубая».

Управлением Россельхознадзора 7 предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 149-ФЗ «О семеноводстве».

Для сведения. Статьей 30 Федерального закона от 17.12.1997 №149-ФЗ «О семеноводстве» установлено, что допускается реализация партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Госреестр — систематизированный свод документированной информации о сортах растений и породах животных, зарегистрированных в Российской Федерации. Ведением реестра занимается Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений. Ознакомиться с самим Госреестром и всеми изменениями, вносимыми в него, можно на сайте: www.gossort.

Нахождение сорта в Госреестре гарантирует, что этот сорт генетически не модифицирован, приспособлен к нашим климатическим условиям и не причинит вред здоровью.