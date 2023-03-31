Весной на службу в армии отправятся больше 1000 омичей

Фото: Александр КОЦ

С 1 апреля в Омской области, как и по всей стране, стартует весенний призыв срочников. На службу в армию уйдут парни 18-27 лет, не имеющие отсрочки и противопоказаний по здоровью. В Генштабе сообщили, что на этот раз повестки будут приходить и в бумажном, и в электронном виде.

Как сообщили «Новому Омску» в министерстве региональной безопасности, от региона в весенний призыв служить отправят больше 1 тысячи человек. Год назад цифра была сопоставимой. В ноябре-декабре 2022 года в армию ушло вдвое больше омичей.

Всего в весеннюю кампанию по России планируют призвать 147 тыс. человек. Это на 12,5 тыс. больше, чем годом ранее. Возможно, в осенний призыв возраст срочников будет повышен.

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