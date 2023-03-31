Прокуратура обязала «Омскоблводопровод» произвести перерасчет жителям Таврического из-за отключений

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Таврического района Омской области провела проверку и выявила нарушения со стороны АО «Омскоблводопровод» при расчете платы за коммунальные услуги по водоснабжению населения.

- Установлено, что в 2021 году на территории Таврического района произошел ряд аварий на водопроводных сетях, повлекший отключение поставки водоснабжения населению. Несмотря на то, что прекращение подачи коммунальной услуги превысило допустимую продолжительность перерыва, в течение длительного периода времени ресурсоснабжающая организация не принимала мер по перерасчету платы за поставку указанных ресурсов, - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура района внесла представление руководителю АО «Омскоблводопровод». В результате ресурсоснабжающая организация произвела перерасчет, который отражен в платежках за февраль 2023 года.

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