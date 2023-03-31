В «Экстрим-парке» СибГУФКа в Омске нашли труп неизвестного мужчины

Фото: СУ СК РФ по Омской области.

В Омске обнаружили труп мужчины в парковой зоне близ института физической культуры и спорта: тело которого нашли в «Экстрим-парке» по улице 1-й Кожевенной. Сейчас следователи устанавливают личность неизвестного мужчины. ЧП произошло пару дней назад.

- Во вторник, 28 марта, около 11:25 в районе подъемника под номером № 3 посетители парка наткнулись на труп мужчины, — рассказали в СКР по Омской области. Прибывшие на место эксперты осмотрели тело и не нашли никаких следов насилия. Для выяснения причины смерти труп отправили в морг на экспертизу. Никаких документов или мобильного телефона при себе у погибшего не было. На вид мужчине от 40 до 45 лет.

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