Омская администрация отслеживает подтопления трамвайных путей и проводит откачку талых вод

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В администрации города Омска сообщили, что на протяжении нескольких дней службы отслеживают ситуацию с подтоплением трамвайных путей. На особо опасных участках усилен контроль.

- Откачиваем воду с трамвайных путей за счёт собственных сил и средств предприятия, с помощью ассенизаторской машины. Работы проводятся в круглосуточном режиме», — пояснил начальник филиала «Служба пути» МП Омска «Электрический транспорт» Константин Прокопенко.

Напомним, что с приходом плюсовых температур и большого количества растаявшего снега некоторые районы города почти напоминают Венецию.

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