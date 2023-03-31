В Омской области 8 тысяч подростков смогут подработать на каникулах

Этим летом больше 8 тысяч омских школьников смогут официально подработать. Юный сотрудник получит зарплату в пределах МРОТ, в зависимости от отработанных часов, и дополнительную материальную поддержку - 2 156 рублей. На эти цели областным бюджетом в 2023 году предусмотрено порядка 15 млн рублей. Еще 41 млн рублей выделят органы местного самоуправления.

Во время летних каникул максимальная продолжительность трудовой нагрузки для ребят от 14 до 16 лет составляет 24 часа в неделю, а от 16 до 18 лет – 35 часов в неделю. Основные виды работ для несовершеннолетних - благоустройство и озеленение территории, подсобные работы. Также ребят приглашают помочь с организацией праздничных мероприятий, сбором урожая, курьерской доставкой.

Сейчас в Омской области работают таким образом 20 подростков. Одна из них – 15-летняя школьница из Саргатского района, Каролина Сак.

- Сейчас я готовлю рассаду к высадке в нашем центре детского творчества. Эта деятельность мне интересна, ведь я занимаюсь в экологическом кружке, – поделилась впечатлениями Каролина, - Прошлым летом мне предложили ухаживать за декоративными растениями в центре детского творчества – полоть, поливать, удобрять. На свою первую зарплату купила одежду.

Получить консультации по данному виду трудоустройства можно в кадровых центрах и центрах занятости по месту жительства.

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