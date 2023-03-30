Омские предприятия обязали снизить выбросы в атмосферу до утра 31 марта

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Обь-Иртышское УГМС сообщает о введении режима НМУ на территории омского региона до утра 31 марта.
- В период с 22:00 (19:00 мск) 30 марта до 11:00 (08:00 мск) 31 марта 2023 года на территории Омска и Омской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, - говорится в сообщении на сайте ведомства.
При этом промышленные предприятия области в эти часы должны будут снизить выбросы в атмосферу из-за низкого рассеивания на 15-20%
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