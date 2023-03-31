В Омске из-за аварии на Богдана Хмельницкого пострадали двое детей

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В Омске на улице Богдана Хмельницкого произошла авария, из-за столкновения пострадали двое детей. Девочки 10 и 11 лет доставлены в больницу с травмами.

- 30 марта в 17:20 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Прибывшими на место госавтоинспекторами предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Ист», мужчина 1950 года рождения., в районе дома № 216 по улице Богдана Хмельницкого при пересечении данной улицы не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Рено Каптюр» под управлением 41-летней женщины, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Дети находились в автомобиле «Рено Каптюр». Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

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