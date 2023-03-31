Врио губернатора Омской области Хоценко - еще и мастер спорта по плаванию

Завтра врио губернатора Омской области Виталий Хоценко прибывает в Омск. И что только ни успели написать СМИ уже о нем. Но все же в его биографии нашелся еще один интересный факт. Хоценко три года назад стал финалистом конкурса «Лидеры России». Тогда он дал небольшое видеоинтервью.

– Я всю жизнь спортом занимался, выполнил норматив мастера спорта по плаванию. Для меня как для спортсмена цели другой быть не может, – сообщил спикер.

В этом же интервью Виталий Хоценко рассказал о реализации социального проекта «Новые возможности», благодаря которому были трудоустроены 50 выпускников профильных колледжей на Ставрополье.

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