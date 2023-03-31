Омский бизнесмен Юрий Чащин все еще думает, какой проект запустит на месте бывшего бара «Суши терра»

Фото: МЛСН.РУ.

Омский бизнесмен Юрий Чащин пока еще думает, какой именно проект он запустит в помещении по улице Маяковского, где раньше располагался суши-бар «Суши Терра». Около года назад предприниматель выкупил пустующее помещение, но пока оно и остается таковым.

- Этим летом планируем там комплексное благоустройство прилегающей территории. Появится озеленение, тротуары, лавочки, фонари. Там будет организован достойный тротуар чуть ли не от проспекта Маркса с поворотом на Пушкина вдоль всего здания. Точно не будем сдавать это помещение в аренду. Запустим какой-то свой новый проект. Театр начинается с вешалки, а достойное заведение - с достойного благоустройства, - поделился своими планами Чащин в беседе с корреспондентом NGS55.

Отметим, что здание находится через дорогу от здания по улице Пушкина, д=где один за другим работают кафе и рестораны бизнесмена.

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