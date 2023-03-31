Из-за вмешательства Генпрокуратуры 54 курсанта омского летного колледжа сумели получить дипломы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что после вмешательства надзорного ведомства 54 курсантам омского летно-технического колледжа имени Ляпидевского вручили дипломы. Предварительно молодым летчикам организовали необходимые практические занятия, без которых парням не могли зачесть часы налета. В прошлом году курсанты не смогли своевременно выпуститься из колледжа, который является филиалом Ульяновского института гражданской авиации имени главного маршала авиации Бугаева. Основной причиной один из курсантов назвал недофинансирование и отсутствие запчастей для иностранной авиатехники, он лично явился на прием к Генпрокурору Игорю Краснову в декабре 2022 года.

- Установлено, что в институте допущены нарушения, связанные с недофинансированием деятельности летно-технического колледжа. Наряду с этим, причиной задержки выпуска курсантов, которые должны были закончить обучение еще в 2022 году, явилась невозможность обслуживания и ремонта иностранной авиатехники в связи с отказом поставок из-за рубежа необходимых запчастей, - сообщили в Генпрокуратуре.

После вмешательства Краснова Федеральное агентство воздушного транспорта и Минтранс России нашли способы выделить допфинансирование на эти цели.

- Был разработан план-график прохождения летной практики и заключен госконтракт с коммерческой авиакомпанией на оказание услуг по предоставлению воздушных судов для обучения будущих летчиков с летно-инструкторским и инженерно-техническим персоналом, - добавили в надзорном ведомстве.

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