В одной из омских многоэтажек ввели карантин по бешенству из-за больного кота

Фото: Эльвира Чаниева.
Исполняющий обязанности губернатора Омской области Дмитрий Ушаков подписал указ режиме установленного карантина по бешенству в одной из многоэтажек облцентра. Очагом инфекции назван заразившийся домашний кот.
- Установить на срок до 24 мая 2023 года карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: город Омск Омской области, Ленинский административный округ, улица Марченко, дом 11, - говорится в указе.
Текста указа сообщает, что введенные меры действуют не только в самом многоквартирном доме, но и в радиусе 500 метров от границ очага. На период действия карантина запрещено лечение, ввоз, вывоз восприимчивых животных, снятие шкур с трупов.
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