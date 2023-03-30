Омский департамент общественных отношений ликвидируют только в конце 2023 года, хотя планировали раньше

Омское департамент общественных отношений администрации города ликвидируют до конца 2023 года - сроки сдвинули. Постановление за подписью главы города появилось на сайте мэрии. Ранее процесс планировалось завершить до 3 апреля, теперь срок окончания отодвинут до 29 декабря.

Напомним, вместо департамента создано управление общественных отношений и социальных вопросов администрации Омска. Ликвидационную комиссию возглавил Андрей Степанов. До этого департамент 10 лет возглавляла Радмила Мартынова.

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