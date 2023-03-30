СМИ называют имена чиновников, которых вероятнее всего Хоценко привезет с собой в Омскую область

Фото: лидерыроссии.рф.

В ряде СМИ циркулирует информация о том, кого, вероятно, возьмет к себе в команду новый врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Разумеется, нашлись смелые предположения, что многих глава области привезет с собой с прежних мест работы. Издание «Акценты» назвало фамилии возможных назначенцев. Многие из коллег сопровождают омского врио от Ставрополья до ДНР. Всего в списке 6 фамилий.

Вадим Елизаров. Был управляющим делами правительства Ямала, а позже — бизнес-омбудсменом. Вместе с Виталием Хоценко он прибыл в Донецк и занял там пост главы аппарата председателя правительства ДНР.

Рустам Мингазов. Учился в Лондоне. Первый заместитель главы правительства ДНР. До этого Мингазов вместе с Хоценко трудились в Минпроме Ставрополья и федеральном Минпроме.

Денис Петкун. Куратор кадровой политики в правительстве ДНР. До этого Петкун был подчиненным Хоценко в федеральном Минпроме.

Мина Ахвердиева. Пресс-секретарь в правительстве ДНР. Вместе с Хоценко работала на Ставрополье на посту пресс-секретаря и мэрии Железноводска, и СКФУ.

Евгений Солнцев. Замглавы правительства ДНР. Ранее работал в РЖД и федеральном Минстрое.

Владимир Ежиков. Замглавы правительства ДНР. До этого работал в департаменте экономики Севастополя.

В Омск Хоценко прибудет в пятницу, 31 марта.

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