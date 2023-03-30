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НовостиОбщество30 марта 2023 13:07

До 31 мая в Омской области продлен коронавирусный режим повышенной готовности

Эпидемиологическая ситуация тревожит региональный Роспотребнадзор
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что межведомственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение продлить действующие ограничительные меры еще на два месяца, вплоть до 31 мая 2023 года.

Несмотря на то, что в омском регионе идет снижение уровня заболеваемости на 4,8% по итогам предыдущей недели, в некоторых районах было отмечено превышение средних по области показателей. Ежедневно регистрировалось по 166-176 новых случаев COVID-19.

Болеют взрослые (87%) и в форме ОРВИ. Количество пневмоний составляет 0,6% (7 случаев). Продолжается вакцинация населения. На прошлой неделе прививку сделали 4000 омичей.

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