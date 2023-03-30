Во все субботы апреля в Омске будут перекрывать улицу Рождественского

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Госавтоинспекция Омской области напомнила, что каждую субботу будет прекращено движение всех видов транспорта на улице Рождественского на участке от здания 6 корпус 2 до здания 6 корпус 5.
- 1, 8, 15, 22, 29 апреля 2023 года с 8.00 до 16.00 здесь также будет запрещена парковка автомобилей, - обращает внимание автомобилистов Госавтоинспекция региона.
Такие меря необходимы для проведения губернских ярмарок, для которых отвели именно этот участок дороги. На время перекрытия установят временные дорожные знаки.
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