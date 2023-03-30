30-летний боец из Омска погиб в ходе спецоперации на Украине

Фото: Иван МАКЕЕВ
В ходе спецоперации на Украине погиб 30-летний боец из Омска. Об этом сообщила компания «МилкОм» на своей странице во «Вконтакте».
Не стало Олега Коваленко, которого коллеги вспоминают с особой теплотой.
- 9 октября 2022 г., Олег Владимирович Коваленко, выполняя свой воинский долг, погиб. Ему было 30 лет… Он был замечательным коллегой и стал профессионалом в нашей компании, - говорится в сообщении.
О герое известно, что он принимал участие в боевых действиях в горячих точках в звании командира танка. На завод пришел работать в 19 лет. Начинал карьеру с грузчика, а позже перешел на производство творога.
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