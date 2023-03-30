«Брусника» начала возводить четыре высотки в омских «Кварталах Драверта»

Фото: минстрой Омской области

В омских «Кварталах Драверта» начала возводить четыре высотки екатеринбургская «Брусника». Об этом сообщили в региональном минстрое.

- Первая очередь проекта включает четыре 17-этажные башни. Сейчас в домах 1 и 2 строители устроили основания под фундаментную плиту и завершают гидроизоляцию. В домах 3 и 4 готовят монолитный каркас, - уточнили в ведомстве.

Уже в мае строители приступят к кирпичной кладке и монтажу инженерных систем. Как отмечают в региональном министерстве, застройщик завершил все работы по защите от грунтовых вод.

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