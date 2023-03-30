Замглавы китайской «Сюань Юань» пригласил омских промышленников к сотрудничеству

Фото: Пресс-служба администрации Омской области
К сотрудничеству омских промышленников пригласил заместитель генерального директора по внешнеэкономическому сотрудничеству корпорации «Сюань Юань» Цзяо Цзян. Об этом сообщил вице-губернатор Дмитрий Ушаков.
Политик провел личную встречу с иностранным гостем, в ходе которой были оговорены вопросы укрепления двусторонних связей с омскими промышленниками. Теперь представители Омской области, заинтересованные в партнерстве, должны отправиться в Китай.
– Наша компания сосредоточена на инновациях и инвестициях. Мы во многие проекты инвестируем. Мы определили курс развития, что нужно инвестировать в России. По нашему мнению, Омская область – это инкубатор для инвестиций и взаимного сотрудничества. Здесь благоприятная атмосфера. Я прилетел искать возможности сотрудничества, - пояснил гость из Китая.
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