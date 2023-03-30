«Росводоканал Омск» разъясняет правила поверки и опломбировки приборов учета

В омском водоканале проинформировали горожан о порядке действий при поверке и опломбировке счетчиков.

Важно помнить, что все приборы учета должны проходить периодическую поверку. Счетчики, предназначенные для измерения расхода воды, проходят ее каждые 4-6 лет в зависимости от модели прибора.

Проводить поверку счетчиков и опломбировку могут только аккредитованные организации при наличии соответствующего документального подтверждения. Проверить эти документы потребители могут на сайте Росаккредитации: для этого необходимо указать точное название организации или ее ИНН. Как правило, поверка производится при помощи специального оборудования без снятия прибора учета и занимает не более 15 минут. «Росводоканал Омск» рекомендует потребителям запрашивать документ о проведении поверки, чтобы предоставить эти данные поставщику ресурса.

После поверки, даже если не была нарушена целостность пломбы, прибор учета необходимо ввести в эксплуатацию. В зависимости от того, какой прибор учета был поверен, обращаться следует к поставщикам холодного или горячего водоснабжения. Адреса и контактные телефоны можно уточнить в платежных документах. Омский водоканал вводит приборы учета в эксплуатацию после поверки бесплатно.

Узнать, требуется ли поверка счетчика очень просто – эта информация есть в паспорте прибора учета, в квитанции за холодную воду и в личном кабинете клиента.

Кстати, заявку на поверку приборов учета можно оформить на сайте предприятия или по телефонам сервисного центра 8-913-150-50-40, 8-962-053-00-11, 53-08-79. Работы будут проведены после согласования с абонентом даты и времени. Если результат поверки покажет отклонения в работе счетного механизма на 10-15% в сторону увеличения или уменьшения, такой счетчик признается неисправным и подлежит замене. В этом случае оплата за поверку прибора не взимается.

Для справки:

На 1 марта 2023 года приборы учета воды установлены у 77% потребителей омского водоканала.