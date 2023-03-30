Минкульт прокомментировал ситуацию с разваливающейся сценой в омском доме культуры

Фото: минкульт Омской области

Ситуацию с разваливающейся сценой в доме культуры «Север» в городе Тара прокомментировал минкульт Омской области.

- В ходе эксплуатации сцены Тарского Культурно-досугового центра «Север» были выявлены дефекты. На сегодняшний день Тарская администрация в рамках гарантийных обязательств по контракту с подрядчиком ООО «Степстрой» ведёт претензионные работы. В ближайшее время состоится экспертиза дефектов и будут проведены ремонтные работы по их устранению, - уточнили в ведомстве.

Дефекты должны быть устранены в апреле 2023 года. А пока учреждение культуры работает в обычном режиме, есть только ограничения для танцоров, которым запрещено выступать на сцене.

Напомним, ранее появилась информация о том, что после реконструкции стоимость 220 млн рублей в одном из главных культурных центров Тары танцор повредил ногу из-за некачественно отремонтированной сцены.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru