7-летний ребенок пострадал от укуса клеща в Омском районе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Омском районе от укуса клеща пострадал 7-летний ребенок. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Укус был зафиксирован 27 марта в поселке Новоомском. Клещ присосался к маленькому омичу на придомовой территории.
Эпидемиологи призывают жителей региона вакцинироваться, чтобы избежать заражения опасными болезнями, переносимыми паукообразными.
- Основным средством специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита служит вакцинация, - уточнили в управлении.
В ведомстве также подчеркнули, что в случае укуса клеща необходимо обращаться за медицинской помощью, так как своевременно начатое лечение поможет предотвратить развитие инфекций.
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