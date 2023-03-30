7-летний ребенок пострадал от укуса клеща в Омском районе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омском районе от укуса клеща пострадал 7-летний ребенок. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Укус был зафиксирован 27 марта в поселке Новоомском. Клещ присосался к маленькому омичу на придомовой территории.

Эпидемиологи призывают жителей региона вакцинироваться, чтобы избежать заражения опасными болезнями, переносимыми паукообразными.

- Основным средством специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита служит вакцинация, - уточнили в управлении.

В ведомстве также подчеркнули, что в случае укуса клеща необходимо обращаться за медицинской помощью, так как своевременно начатое лечение поможет предотвратить развитие инфекций.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru