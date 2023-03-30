В Омске и Калачинске ввели карантин по бешенству до 24 мая

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новых выявленных очагах бешенства в Омске и Калачинске до 24 мая 2023 года ввели карантин. Соответствующий указ, пописанный и.о. губернатора Владимиром Ушаковым, опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, первый очаг бешенства расположен в одной из квартир в доме № 11 по улице Марченко в Ленинском округе Омска, а второй — во дворе дома № 20 по улице 12-й Заовражной в Калачинске.

На период действия карантина в радиусе 500 метров (во втором случае — 1 километра) вводятся ограничительные меры, в частности запрет посещение территорий посторонними лицами, снятие шкур животных и другие.

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