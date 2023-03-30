Прокуратура проверит, как омские власти борются с паводком

Иллюстративное фото. Фото: Мария ЛЕНЦ

Омская прокуратура после многочисленных обращений местных жителей в соцсетях и публикациях в СМИ проверит, как местные власти проводят противопаводковые мероприятия.

— В ходе проверки прокуратура даст оценку полноты принимаемых муниципалитетом мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с затоплением жилых домов, дорог, причинением вреда жизни, здоровью и имуществу жителей областного центра, а также своевременности по устранению неблагоприятных последствий, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По итогам проверки, если будут для этого основания, будет приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, омичи ранее жаловались в социальных сетях на скопления воды на улицах города. Причиной тому отсутствие ливнёвок и скопления снега.

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