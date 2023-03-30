Минэнерго выделило Омску 250 млн рублей на компенсации за перевод домов на газ

Предполагается, что перевод домов с печного на газовое отопление поможет снизить уровень загрязнения воздуха в Омске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональное минэнерго выделит Омску 250 миллионов рублей на выплату компенсаций за перевод жилья с печного на газовое отопление.

На данный момент омичи подали 559 заявлений на компенсацию затрат по переводу частных домов на газ в рамках федерального проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Выплаты начнут поступать горожанам с мая 2023 года.

Всего на газификацию домовладений в Омске в 2023 году предусмотрены 500 миллионов рублей.

Напомним, ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо предоставить при составлении заявки на получение компенсации, можно здесь.

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