Омские власти обязали перевозчиков передавать данные о движение транспорта в реальном времени

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Перевозчиков, работающих на муниципальных и межмуниципальных маршрутов, обязали передавать данные о местонахождении транспорта в реальном времени государственную информационную систему Омской области.

Штрафные санкции за нарушение этого требования были закреплены в Кодексе Омской области об административных правонарушениях. Закон, ранее одобренный Заксобранием, в среду, 29 марта, подписал и.о. губернатора Владимир Ушаков.

Так, должностным лицам грозит предупреждение или штраф в размере до 4 тысяч рублей, юридическим лицам и предпринимателям — от 30 до 40 тысяч рублей.

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