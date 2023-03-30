Состав топонимической комиссии при мэрии Омска изменится

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В состав топонимической комиссии при мэрии Омска внесли изменения. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте горадминистрации.

Согласно документу, из состава комиссии были исключены Алексей Ложкин, Геннадий Павлов, Владимир Селюк, Михаил Федотов. Первый в прошлом созыве омского Горсовета возглавлял фракцию ЛДПР, однако переизбраться на последних выборах не смог.

Новым членами совещательного органа станут Сергей Первых, Алексей Сорокин, Алексей Саяпин и третий вице-спикер Горсовета Светлана Студеникина.

Кроме того, в постановлении вносят изменения в наименование должности Александра Кузьмина. В новой редакции она изложена следующим образом: «начальник отдела территориального планирования управления градостроительства департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска».

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