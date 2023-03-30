Экс-губернатору Омской области Буркову пророчат пост зампредставителя президента РФ в УРФО

Что теперь ждет телеграм-канал с фамилией экс-главы региона и четырёхзначным числом, отсылающим к нынешнему году? Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший губернатор Омской области Александр Бурков может быть назначен зампредставителя президента России в Уральском федеральном округе в ближайшее время. Об этом сообщает портал Om1.ru со ссылкой на неназванного эксперта. Какого-либо официально подтверждения данной информации нет.

Напомним, вечером в среду, 29 марта, стало известно, что президент РФ принял отставку Александра Буркова по собственному желанию, а также назначил врио губернатора Омской области. Новым главой региона стал председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко. Он пообещал прибыть в Омск и приступить к работе в пятницу, 31 марта. В субботу, 1 апреля, Хоценко намерен познакомиться с местными управленцами.

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