В Омской области фермер чуть не лишился внедорожника по собственной забывчивости

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Владелец животноводческого хозяйства в Омской области едва не лишилась внедорожника по собственной забывчивости.
Как рассказали в полиции, мужчина припарковал свой УАЗ вблизи ворот фермы, однако забыл вытащить ключи из замка зажигания. Этим воспользовался 23-летний местный житель. Он залез в авто и отправился в соседнее село, однако до конечной точки маршрута он так и не доехал: внедорожник забуксовал через 200 метров. Угонщик в отчаянии сбежал с места происшествия.
На данный момент в отношении подозреваемого заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Внедорожник вернули владельцу.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru