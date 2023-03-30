В Омской области фермер чуть не лишился внедорожника по собственной забывчивости

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владелец животноводческого хозяйства в Омской области едва не лишилась внедорожника по собственной забывчивости.

Как рассказали в полиции, мужчина припарковал свой УАЗ вблизи ворот фермы, однако забыл вытащить ключи из замка зажигания. Этим воспользовался 23-летний местный житель. Он залез в авто и отправился в соседнее село, однако до конечной точки маршрута он так и не доехал: внедорожник забуксовал через 200 метров. Угонщик в отчаянии сбежал с места происшествия.

На данный момент в отношении подозреваемого заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Внедорожник вернули владельцу.

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