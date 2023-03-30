Врио губернатора Виталий Хоценко пообещал приложить все усилия для развития Омской области

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко заявил, что готов приложить все усилия для развития нашего региона.

— Приложу все усилия для развития Омской области. Подчеркну, что главное – это жители Омской области, постараюсь максимально быстро погрузиться в проблематику региона, — сказал Хоценко.

Новый глава региона прибудет в Омск уже в эту в пятницу, 31 марта, а в субботу он планирует познакомиться с управленческой командой.

Напомним, Виталий Хоценко был утвержден в должности врио губернатора Омской области после отставки Александра Буркова по собственному желанию. Ранее Хоценко на протяжении девяти месяцев занимал пост председателя правительства Донецкой народной республики. Стоит отметить, в Донбассе должности главы региона и председателя правительства разделены. Познакомиться с биографией нового губернатора можно здесь.

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