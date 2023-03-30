Жителям многоэтажек в Октябрьском округе Омска сегодня придется посидеть без воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Омске сегодня, 30 марта, без воды на несколько часов останутся жители пяти многоэтажек в Октябрьском округе.
В связи с проведением работ по монтажу и врезке временной технологической схемы на водопроводной насосной станции - 658 (на время реконструкции) 30 марта с 09:00 до 16:00 от водоснабжения будут отключены следующие здания:
ЦТП-701 МП «Тепловая компания»;
ТД «Корона» - улица Масленникова, 19;
Жилые дома с административными помещениями по адресам:
- улица Куйбышева, 81;
- улица Масленникова, 17, 21, 23;
- улица 20 лет РККА, 2.
В водоканале добавили, что машина с питьевой водой будет установлена с 09:00 до 16:00 по адресу улица 20 лет РККА, 2.
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