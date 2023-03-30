Жителям многоэтажек в Октябрьском округе Омска сегодня придется посидеть без воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске сегодня, 30 марта, без воды на несколько часов останутся жители пяти многоэтажек в Октябрьском округе.

В связи с проведением работ по монтажу и врезке временной технологической схемы на водопроводной насосной станции - 658 (на время реконструкции) 30 марта с 09:00 до 16:00 от водоснабжения будут отключены следующие здания:

ЦТП-701 МП «Тепловая компания»;

ТД «Корона» - улица Масленникова, 19;

Жилые дома с административными помещениями по адресам:

- улица Куйбышева, 81;

- улица Масленникова, 17, 21, 23;

- улица 20 лет РККА, 2.

В водоканале добавили, что машина с питьевой водой будет установлена с 09:00 до 16:00 по адресу улица 20 лет РККА, 2.

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