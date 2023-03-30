Омская прокуратура наказала директора МУП «Водник» за нежелание платить за электричество

Фото: Даниил ОПАРИН
Директор МУП «Водник» по инициативе прокуратуры Русско-Полянского района был лишен права занимать руководящие должности сроком на один год за нарушение сроков оплаты контрактов.
Как было установлено в ходе проверки, между МУП «Водник» и хозяйствующим субъектом был заключен контракт на поставку электроэнергии. Прописанные в нем услуги унитарное предприятие получало в полном объеме и своевременно, однако платить за них не собиралось.
Ранее руководитель унитарного предприятия уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
— По постановлению прокуратуры он привлечен судом к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП (нарушение срока и порядка оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд), с назначением наказания в виде дисквалификации сроком на 1 год. Исполнение контрактных обязательств находится на контроле прокуратуры, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, ранее МУП «Водник» оказалось в центре скандала из-за перебоев с водоснабжением в Русско-Полянском районе. Решить проблему помогло вмешательство прокуратуры.
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