Экс-губернатор Бурков попрощался с омичами в телеграм-канале

Бывший глава омского региона Александр Бурков попрощался с омичами через свой телеграм-канал. Он сообщил, что переходит на новое место работы по согласованию с президентом Путиным и все же остается в команде президента. Назначенному главе Омской области - Виталию Хоценко - Бурков готов оказать помощь и содействие.

– Сегодня очень важно находиться именно там, где ты можешь принести максимальную пользу Отечеству и государству. От всей души хочу поблагодарить каждого жителя области за поддержку, за участие во всем, что сделано нами для улучшения жизни на омской земле. Время, прожитое в Омске, всегда буду вспоминать с теплотой и любовью. Часть моего сердца остается с вами, - заверил экс-губернатор.

Официальные источники сообщают, что Александр Бурков подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Какую должность займет бывший губернатор, он пока не сообщает.