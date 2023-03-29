Каждый третий омич мечтает о внедорожнике

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Большинство жителей Омска признались, что владеют одним автомобилем, но мечтают о совершенно другом (93%). Приобрести машину мечты удалось лишь 6% опрошенных. По данным Группы Ренессанс страхование и платформы для продажи и покупки автомобилей Авито Авто, чаще всего автолюбители города отказываются от машины мечты из-за отсутствия сервисных центров, страха попасть в ДТП и вероятности полного разорения после покупки.

Самыми популярными у горожан стали внедорожники — о них мечтает каждый третий (39%). 17% не отказались бы пересесть на вместительный семейный автомобиль, а седан кажется необходимостью для 15% респондентов. В топ-5 также вошли электромобили (7%) и спорткары (1%).

- Сейчас на платформе размещено более 140 тысяч объявлений о продаже трехлетних автомобилей. Кроме того, продолжает расти популярность услуги по ввозу авто из-за рубежа: количество соответствующих объявлений на платформе в январе-феврале 2023 года выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – отмечает директор онлайн-платформы Авито Авто Вадим Иванов.

Интересно, что, чаще всего, жители Омска отказываются от покупки автомобиля мечты из-за вероятности повредить машину в ДТП (38%). На втором месте по опасности стоит возможного отсутствия доступа к сервисным центрам и запчастям (31%). Замыкает тройку полное разорение после покупки (19%).

Преодолеть все эти страхи и решиться на приобретение машины, о которой грезят, пока не готовы 70% жителей Омска. Тем не менее, каждый третий (30%) считает, что сможет побороть свои опасения в ближайшее время.