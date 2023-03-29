Бывший роддом №5 перепрофилируют в омский филиал госпиталя для ветеранов воин

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В омский филиал госпиталя для ветеранов воин перепрофилируют бывший роддом №5. Об этом сообщает НГС55 со ссылкой на замминистра здравоохранения Дмитрия Рябикова.

— Сейчас получили согласование от губернатора Александра Буркова о том, что здание пятого роддома передается Госпиталю для ветеранов войн. Как только Евгений Валерьевич [Захаров — главврач госпиталя] получит это здание, он может приступить к разработке проектно-сметной документации, — пояснил руководитель.

Стоимость всех работ, в том числе и закупки оборудования оценивается в миллиард рублей. Окончание всех манипуляций предполагается до конца 2024 года.

Напомним, сейчас реабилитацию ветераны проходят в Центре восстановительной терапии «Русь» при КМХЦ.

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