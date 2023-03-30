В мэрии Омска сообщили актуальную информацию по Новоалександровке

Фото: пресс-служба администрации Омска.

В омской мэрии сообщили актуальную информацию по Новоалександровке. Уровень воды падает, и главной дорогой поселка можно пользоваться полностью. Уходит вода и от жилых домов.

- Сейчас в поселке все девять водоперепускных труб работают в штатном режиме. На ТЭЦ работы прекращены. Дорога функционирует в полном объеме. Вчера днём участки, которые размыло, городское УДХБ для укрепления основания подушки дороги засыпало асфальтовым боем, - сообщили в ведомстве.

А также добавили, что силами АО «ОмскВодоканал» были проведены работы по откачке воды из жилого дома.

Фото: пресс-служба администрации Омска.

- Сегодня планируется установка нескольких мотопомп и продолжение откачки воды с подтопленных участков. Жители домов также принимают участие в ликвидации подтоплений своих домов, - добавили в ведомстве.

Напомним, накануне по поручению мэра города Омска Сергея Шелеста в Новоалександровке побывал глава Советского округа Сергей Финашин. Городские власти пообещали, что помощь будет оказана всем жителям, в дома которых пришла вода. Кроме того, по инициативе мэра работа межведомственного штаба по проведению противопаводковых мероприятий переведена в ежедневный режим.