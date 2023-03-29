Регоператор вычислил омских предпринимателей, занижающих объемы мусора

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области предпринимателей, занижающих объемы мусора вычислил регоператор. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

За три месяца 2023 года было обследовано более тысячи объектов, которые показали, что десятки представителей бизнеса до сих пор не заключили договор на вывоз отходов. Также обнаружено несколько крупных торговых объектов, которые указали некорректную информацию о количестве ТБО.

Теперь на всех выявленных юрлиц, работающих без договора, либо занижающих объемы коммерческого мусора, готовятся документы в суд.

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